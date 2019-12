Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul uruguayan Edinson Cavani ar fi acceptat propunerea clubului Atletico Madrid. Contractul cu actuala echipa, PSG, va expira în vara anului 2020, iar cel mai bun marcator din istoria parizienilor ar urma sa plece la gruparea din La Liga, pregatita de argentinianul Diego Simeone.Potrivit…

- Liga Profesionista de Fotbal din Spania a anunțat, vineri, sumele incasate de fiecare club din drepturile de televizare pentru sezonul 2018/2019. Pe primul loc in clasamentul veniturilor se afla FC Barcelona, cu 166,5 milioane de euro, anunța MEDIAFAX.Citește și: Panica in sistemul de aparare…

- Lionel Messi, vedeta echipei de fotbal FC Barcelona, a stabilit sambata un nou record, ajungand la 35 de hat-trick-uri in campionatul de fotbal al Spaniei. Messi a punctat de trei ori in meciul castigat cu 5-2...

- Veteranul David Villa, golgheterul all-time al nationalei de fotbal a Spaniei, a fost omagiat sambata la ultimul meci de campionat din cariera sa, disputat in tricoul echipei japoneze Vissel Kobe, relateaza EFE. Atacantul, care a implinit marti 38 de ani, a inscris un gol, din penalty, in victoria cu…

- Lionel Messi, vedeta echipei de fotbal FC Barcelona, a fost ales jucatorul lunii noiembrie in campionatul Spaniei, a anuntat vineri EFE. Messi a reusit patru goluri (unul cu Levante, trei cu Celta Vigo) si o pasa decisiva in meciurile de campionat din noiembrie, ajutand-o pe Barca sa fie…

- Ansu Fati, fotbalist de 17 ani, are o clauza de reziliere a contractului fabulosa cu FC Barcelona.Conform acordului intre parți, clauza de eliberare a tanarului Ansu Fati a crescut de la 100 la 170 de milioane de euro.Mai mult, in momentul in care fotbalistul nascut in Guineea-Bissau va semna primul…

- Jucatorul lui Atletico Madrid, Joao Felix, a caștigat premiul Golden Boy, fiind desemnat cel mai bun jucator under 21 din anul 2019, anunța MEDIAFAX.Citește și: Mihai Fifor șterge pe jos cu Florin Cițu:’Ne arata cat de prost pregatit este’ Jucatorul in varsta de 20 de ani s-a remarcat…

- Real Sociedad isi continua parcursul bun din campionatul de fotbal al Spaniei, iar victoria de duminica, 1-0 in deplasare cu Celta Vigo in etapa a 10-a, a urcat-o provizoriu pe pozitia a doua a clasamentului, la egalitate de puncte cu liderul FC Barcelona, ce are un meci mai putin disputat.…