- Alexandru Mitrița a înscris un gol pentru PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, în victoria obținuta pe terenul formației Lincoln Red Imps, 2-0, în Grupa F a Conference League.Mitrita a înscris un gol în minutul 56. Românul a jucat pâna în…

- Naționala Romaniei și-a securizat victoria impotriva Islandei, scor final 2-0, prin golul marcat in minutul 83 de Nicolae Stanciu, plecat de la limita ofsaidului. Lansat in profunzime de Razvan Marin, mijlocașul de la Slavia Praga s-a demarcat de langa Johannesson, a patruns in careu pe stanga și a…

- Atacantul roman Gheorghe Grozav a marcat golul echipei MTK Budapesta, invinsa pe teren propriu de Fehervar FC cu scorul de 2-1, sambata seara, in etapa a cincea a campionatului de fotbal al Ungariei. Grozav a deschis scorul in min. 45, dar atacantul bosniac Kenan Kodro a adus victoria echipei din Szekesfehervar…

- Mijlocasul roman Razvan Marin a pasat decisiv la primul gol al echipei Cagliari, in meciul terminat la egalitate cu Spezia, 2-2, luni seara, pe teren propriu, in prima etapa a campionatului de fotbal al Italiei. Oaspetii au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Emmanuel Gyasi (7) si…

- Cu Nicolae Stanciu integralist, Slavia Praga a caștigat deplasarea de la Mlada Boleslav, scor 2-0. Stanciu a oferit un assist la golul 2 al campioanei Cehiei. In primul meci dupa eliminarea din preliminariile Champions League, Slavia a invins Mlada Boleslav, in urma golurilor semnate de Jan Kuchta (36)…

- Galatasaray Istanbul a terminat la egalitate cu formatia scotiana St Johnstone, 1-1, joi seara, pe teren propriu, in prima mansa din turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin Jason Kerr (58), din penalty, dupa ce portarul uruguayan al turcilor,…

- Arbitrul roman Marcel Birsan va conduce meciul dintre formatia letona FK Liepaja si echipa bulgara TSKA Sofia, care va avea loc joi, de la ora 17:00, la Liepaja, in mansa secunda a turului al doilea preliminar al competitiei de fotbal Europa Conference League, potrivit site-ului UEFA. …

- Slavia Praga a primit deja prima oferta din partea vicecampioanei Turciei, Galatasaray, pentru Nicolae Stanciu, iar acesta ar putea pleca daca cele doua cluburi se înțeleg în privința sumei de transfer. Nicolae Stanciu a traversat o perioada foarte buna la Slavia Praga, unde a ajuns…