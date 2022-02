Fotbal / Arbitrul Radu Petrescu, delegat de UEFA la partida Leicester - Randers, din play-off-ul Conference League

Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Barcelona – Napoli, programat, joi, de la ora 19.45, in prima mansa a play-off-ului pentru optimile Ligii Europa, va fi arbitrat la centru de romanul Istvan Kovacs. Kovacs va fi ajutat de Vasile Florin Marinescu si Ovidiu Artene, in timp ce rezerva va fi Horatiu Fesnic. In camera VAR se vor afla…

- Arbitrul Radu Petrescu va conduce la centru meciul Leicester - Randers, care va avea loc, joi, de la ora 22.00, in prima mansa a play-off-ului din Conference League. Petrescu va fi ajutat de Radu Ghinguleac si Alexandru Cerei. Rezerva va fi Marcel Birsan. Partida retur va avea loc la 24 februarie, in…

- Trei brigazi romanești vor conduce joi, 9 decembrie, meciuri din Europa League, Conference League și Women’s Champions League, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Radu Petrescu va fi la centru in meciul pe care echipa lui Ianis Hagi, Rangers FC, o va juca in deplasare contra lui Olympique Lyon, in…

- Trei brigazi romanești vor conduce joi meciuri din competițiile europene, Europa League, Conference League și Women’s Champions League. Radu Petrescu va fi la centru in meciul pe care echipa lui Ianis Hagi, Rangers FC, o va juca in deplasare contra lui Olympique Lyon, in grupa A din Europa League,…

- La Ploiești, s-a disputat prima partida contand pentru sferturile de finala al Cupei Romaniei la fotbal, ediția 2021-2022. Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe Chindia Targoviste și va juca, pentru a doua oara in ultimele trei sezoane, in semifinalele competiției, informeaza Federatia Romana de Fotbal.…

- Arbitrul roman, Istvan Kovacs, a fost delegat de UEFA la partida AS Roma – Zorya Luhansk din grupele Conference League, informeaza FRF. Partida este programata joi, de la ora 22.00. Istvan Kovacs va fi ajutat de arbitrii asistenti Vasile Marinescu si Ovidiu Artene, in timp ce al patrulea…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la partida dintre echipele AS Roma si Zorya Luhansk, din grupele Conference League la fotbal, programata joi, 25 noiembrie, de la ora 22.00, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Istvan Kovacs va fi ajutat de arbitrii asistenți Vasile Marinescu și…

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan a fost delegat de UEFA la partida Inter Milano - Sahtior Donetk, din grupa D a Ligii Campionilor, programata miercuri, 24 noiembrie, de la 19.45, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Ovidiu Hațegan va fi ajutat de arbitrii asistenți Radu Ghinguleac și Sebastian Gheorghe,…