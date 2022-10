Stiri pe aceeasi tema

- In data de 12 octombrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.401 persoane, cu 219 autoturisme. Din cele 1.401 persoane, 1.056 sunt cetațeni ucraineni. In data de 12 octombrie 2022, in același interval orar, in Punctul de…

- In data de 5 octombrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.278 persoane, cu 264 autoturisme. Din cele 1.278 persoane, 849 sunt cetațeni ucraineni. In data de 5 octombrie 2022, in același interval orar, in Punctul de Trecere…

- In data de 4 octombrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.336 persoane, cu 266 autoturisme. Din cele 1.336 persoane, 975 sunt cetațeni ucraineni. In data de 4 octombrie 2022, in același interval orar, in Punctul de Trecere…

- In data de 3 octombrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.525 persoane, cu 314 autoturisme. Din cele 1.525 persoane, 1.156 sunt cetațeni ucraineni. In data de 3 octombrie 2022, in același interval orar, in Punctul de…

- In data de 20 septembrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1388 persoane, cu 242 autoturisme. Din cele 1388 persoane, 979 sunt cetațeni ucraineni. In data de 20 septembrie 2022, in același interval orar, in Punctul de…

- In data de 19 septembrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1265 persoane, cu 275 autoturisme. Din cele 1265 persoane, 911 sunt cetațeni ucraineni. In data de 19 septembrie 2022, in același interval orar, in Punctul de…

- In data de 30 august a.c., in intervalul orar 00.00-16.00, au intrat prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, dar și pe la frontiera ”verde” din Ucraina in Romania, 1310 persoane și 280 autovehicule. Din cele 1310 persoane, 1000 sunt cetațeni ucraineni. Pana la ora 16.00 nu au fost solicitari…