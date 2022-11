Politehnica Iasi a facut in vara una dintre cele mai intense campanii de transferari din istoria clubului. Dupa ce a irosit aiurea sezonul trecut, cheltuind mai mult decat cluburi de play-off pentru a se salva greu de retrogradare, fara a crea un schelet de echipa, Poli a adus nu mai putin de 27 de jucatori (!), daca-i luam in calcul si pe cei legitimati dupa inceperea campionatului. Si chiar daca contractul lui Dohotariu nu a mai fost inregistrat, Fica a fost dat inapoi la CFR Cluj fara sa joace, iar Deac si Ciubancan au fost imprumutati, in Copou tot au ramas noutati cat un lot intreg. Foarte…