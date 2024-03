Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu a luat o decizie de ultim moment! "Briliantul" a apelat la o intervenție estetica, procedura care a avut loc in Turcia. Iata ce schimbare a decis antrenorul de la CFR Cluj sa faca, dar și ce postare a facut, in urma cu puțin timp, in mediul online!

- Ilie Dumitrescu (55 de ani) a comentat succesul categoric obținut de CFR Cluj in fața lui Dinamo, scor 4-0, in etapa #27 din Superliga. Fostul mare jucator nu a avut decat cuvinte de lauda pentru echipa pregatita de Adrian Mutu, care spera in continuare la caștigarea campionatului. Analistul TV a explicat…

- Adrian Mutu inca il poate pierde pe atacantul Philip Otele. Marius Bilasco, directorul sportiv al lui CFR Cluj, a sugerat ca exista discutii intre oficialii din Gruia si cluburi din Turcia. Pentru VfB Stuttgart ar putea fi o ținta abia in intersezon. Adus de CFR Cluj vara trecuta, de la UTA, Philip…

- Dupa ce a trecut cu brio testul impotriva echipei la care a debutat ca antrenor, Adrian Mutu are parte și in week-end de un adversar cu care e familiarizat. CFR joaca pe terenul Petrolului, „Briliantul” evoluand pe „Ilie Oana in urma cu deceniu. Golgeterul all-time al echipei naționale, la egalitate…

- Adrian Mutu a devenit, in mod oficial, noul antrenor al CFR Cluj, dupa desparțirea echipei din Gruia de Andrea Mandorlini.,,Bun venit in familia noastra, Adrian Mutu! Performanța intalnește experiența, iar dorințele comune se transforma intr-un țel de neclintit! Incepem un nou capitol in care…

- La scurt timp dupa ce s-a aflat ca Adrian Mutu a batut palma cu Nelu Varga și va fi noul antrenor al lui CFR Cluj, controversatul jurnalist Radu Banciu a lansat o serie de comentarii acide la adresa tehnicianului.Banciu a spus ca „Briliantul” este „cel mai slab antrenor din fotbalul romanesc” și ca…

- Dupa ce l-a demis pe Andrea Mandorlini, patronul formației CFR Cluj s-a mișcat rapid și l-a instalat in funcția de antrenor principal al formației din Gruia pe Adrian Mutu. Andrea Mandorlini e istorie la Cluj! Infrangerea de pe terenul „lanternei roșii” FC Botoșani i-a fost fatala antrenorului italian,…

- Infrangerea cu FC Botoșani, ultima clasata, scor 0-1, din etapa cu numarul 22, ar putea fi picatura care a umplut paharul pentru patronul Nelu Varga in ceea ce privește soarta lui Andrea Mandorlini la echipa. Ioan Varga i-a trasat noului antrenor misiunea de a califica echipa in grupele Europa League,…