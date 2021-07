Fostul trezorier al PSD Mircea Draghici a fost condamnat definitiv, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la cinci ani inchisoare cu executare pentru delapidare, intr-un dosar in care este acuzat ca a folosit subventiile primite de PSD de la AEP pentru a-si cumpara un imobil. Judecatorii au respins apelurile și au menținut sentința […] The post Fostul trezorier al PSD Mircea Draghici a fost condamnat la 5 ani inchisoare pentru delapidare. Și-a luat vila din subvențiile primite de partid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .