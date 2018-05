Stiri pe aceeasi tema

- Skripal a fost profesor conferentiar in Europa si SUA in ultimii 10 ani, tinand cursuri la universitati si academii militare precum si in fata altor grupuri interesate de servicii secrete. Conform revistei cehe Respekt, Skripal a vizitat Praga in 2012 si a participat la discutii cu serviciile secrete…

- Oamenii de stiinta britanici de la laboratorul din Porton Down nu au putut stabili unde a fost creata neurotoxina care a fost folosita pentru a-l otravi pe fostul spion rus Sergei Skripal si pe fiica sa Yulia Skripal, conform The Guardian.

- Detectivii care investigheaza otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale Yulia Skripal au declarat ca cei doi ar fi fost otraviti cu neurotoxina in fata casei lor din Salisbury, scrie The Guardian.

- Nepoata fostului spion rus Sergei Skripal, Viktoria Skripal, a declarat ca atat el cat si fiica sa Yulia au sanse infime de supravietuire, scrie The Guardian, conform news.ro.Viktoria Skripal sustine ca prognosticul pentru cei doi „nu este deloc bun” dupa ce au fost otraviti cu o neurotoxina…

- Moscova nu este multumita de pozitia statelor europene in cazul otravirii fostului spion rus Sergei Skripal in Marea Britanie, calificand reactia UE ca "imprevizibila si agresiva" conform agentiei RIA care citeaza Kremlinul, transmite News.ro.

- Un fost savant sovietic care a dezvoltat neurotoxine din gama celui folosit impotriva fostului spion rus Serghei Skripal a declarat pentru The Guardian ca o otrava similara a fost folosita in asasinarea unui om de afaceri rus in 1995.Afirmatiile lui Vladimir Uglev, un fost savant care se ocupa…

- Fostul agent dublu rus Serghei Skripal si fiica sa Iulia au fost victime ale unui atac deliberat cu ajutorul unui gaz iritant, a declarat miercuri seful politiei antiteroriste Mark Rowley in cadrul unei conferinte de presa la Londra, potrivit agentiilor de presa internationale. Cei doi au fost victima…

- Serviciile secrete de la Moscova ar fi putut depista resedinta din Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal dupa decesul subit al fiului sau in timpul unei vacante in Rusia, anul trecut, relateaza BBC.