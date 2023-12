Judecatorii de la Tribunalul Prahova au constatat ca, in dosarul in care Liviu Luca si alti sapte inculpati au fost trimisi in judecata de DIICOT pentru delapidarea firmei PSV Company SA, faptele s-au prescris. Cei opt fusesera trimisi in judecata de DIICOT, in iunie 2016, pentru infractiuni de aderare la un grup infractional organizat, spalare de bani si delapidare sau complicitate la acestea, faptele avand loc, conform anchetatorilor, in perioada 2005-2009. Judecatorii care au constatat prescrierea acestor fapte au decis, pe de alta parte, sa admita actiunea civila formulata de PSV Company SA…