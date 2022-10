Fostul selecționer al României, Christoph Daum, a fost diagnosticat cu cancer Christoph Daum a anunțat vineri, 21 octombrie, pe Instagram, ca a fost diagnosticat cu cancer la un control de rutina și a precizat ca este „un luptator” și ca tratamentul are rezultate pozitive, a relatat news.ro.„As vrea sa ma adrezez astazi voua cu un mesaj foarte personal: din nefericire, a trebuit sa ma retrag din viata publica in ultimele luni deoarece am fost diagnosticat cu cancer la un control de rutina. De atunci, am fost alaturi de prof. dr. Jurgen Wolf si echipa de la CIO Koln pe cele mai bune maini si ma bucur ca tratamentul functioneaza foarte bine in cazul meu!”, a scris Cristoph… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Christoph Daum, fost selectioner al nationalei Romaniei, a anuntat, vineri, pe Instagram, ca a fost diagnosticat cu cancer in urma cu ceva timp, el precizand ca tratamentul are rezultate pozitive, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Christoph Daum a fost selecționer al Romaniei in perioada iulie 2016 - septembrie 2017. Tehnicianul german nu a mai pregatit vreo echipa dupa desparțirea de tricolori, iar vineri a anunțat pe contul personal de Instagram ca a fost diagnosticat cu cancer.

- Adda, in varsta de 30 de ani, a inceput in urma cu cateva luni, tratamentul impotriva Borreliei, iar acum, artista a postat un mesaj in care dezvaluie detalii despre starea ei de sanatate. „Am febra mare, natural. Nu am Covid. E o raceala. Ideea e ca din cauza Borreliei, eu nu am facut febra niciodata.…

- Alexandra si Dragos Chihaia, parintii unui copil care s-a stins din viata in urma unei forme agresive de cancer, au donat fondurile stranse pentru tratamentul acestuia pentru ca alti copii sa aiba sansa unui tratament potrivit. Impreuna cu Organizatia Salvati Copiii, familia Chihaia a donat Spitalului…

- Aflat la Tel Aviv, la reuniunea Biroului General OMS pentru Europa, ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat pentru News.ro ca un subiect nou pe agenda discutiilor este accentul pe preventie, pe comportamentele sanatoase care reduc adresabilitatea catre spitale si duc automat la descoperirea…

- Aflat la Tel Aviv, la reuniunea Biroului General OMS pentru Europa, ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat pentru News.ro ca un subiect nou pe agenda discutiilor este accentul pe preventie, pe comportamentele sanatoase care reduc adresabilitatea catre spitale si duc automat la descoperirea…

- Doua instanțe de judecata au stabilit fara echivoc ca șoferul a fost harțuit permanent de catre unul din agenții rutieri, pana la punctul in care și-a pierdut cumpatul, iar in busculada creata i-a fost pulverizat spray lacrimogen in ochi și a fost incatușat, fara sa fi fost agresiv cu polițiștii.