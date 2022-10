Consilierii locali au decis ieri acordarea titlului de ”Cetațean de onoare al municipiului Bistrița” lui Mircea Gelu Buta. CE beneficii are fostul șef al spitalului, odata cu acordarea acestui titlu: Municipiul Bistrița avea, pana ieri, 72 de cetațeni de onoare, conform informațiilor de pe SITE . Cel de-al 73-lea cetațean de onoare a fost votat in unbanimitate, de consilierii locali, in ședința de ieri. E vorba de fostul șef al Spitalului Județean de Urgența Bistrița, Mircea Gelu Buta. Propunerea a fost facuta de doctorul și consilierul local Ionel Ruști. propunere buta Nu doar Ionel Ruști, ci…