Dovezile care ar fi aratat ca o scurgere de laborator Wuhan a declanșat pandemia de coronavirus au fost probabil distruse de China, a spus fostul șef al MI6. Sir Richard Dearlove, care a condus serviciul secret de informații intre 1999 și 2004, a avertizat ca este dificil sa se demonstreze ca Institutul de Virusologie din Wuhan lucreaza la experimente de „caștig de funcție” pentru a crea coronavirusuri.

In discuția cu Allison Pearson din timpul podcastul Telegraph’s Planet Normal, el a avertizat ca Occidentul a fost naiv cand a avut incredere in China, care s-a infiltrat in instituțiile…