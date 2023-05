Stiri pe aceeasi tema

- Un dambovițean de 38 de ani a fost prins, sambata seara, rupt de beat la volan pe DJ 711, pe raza localitații Cojasca. In urma controlului efectuat, polițiștii au sesizat ca acesta nu deținea nici permis de conducere. Oamenii legii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de…

- Un cetatean sirian este cercetat penal dupa ce a fost depistat, in Portul Constanta, conducand cu un permis fals un autoturism inmatriculat in tara noastra, au informat, luni, reprezentantii Garzii de Coasta, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa transmis de Garda de Coasta, la poarta…

- Polițiștii de frontiera satmareni au constatat, la controlul de frontiera efectuat pe sensul de ieșire din Romania, in PTF Urziceni, ca șoferul unei mașini, un satmarean de 42 de ani, nu poseda permis de conducere. Luni, 17 aprilie a.c., in jurul orei 15.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni…

- Continue reading Urmarire cu focuri de arma pe un drum județean din Cluj in urma cu cateva zile, un echipaj de poliție a tras dupa un șofer prins la volan fara permis și placuțe de inmatriculare care a luat-o la fuga at Info real.

- Ana Maria Morodan a fost prinsa conducand sub influența drogurilor și fara permis de conducere. Ea a fost dusa la brigada rutiera, potrivit unor surse. Influencerița a refuzat sa se supuna testarii. Cel mai probabil va fi dusa la INML sa i se recolteze probe biologie, potrivit unor surse. Ana Morodan…

- Șofer din Alba prins la volan aproape in coma alcoolica: Ce au decis magistrații Șofer din Alba prins la volan aproape in coma alcoolica: Ce au decis magistrații Un barbat din Alba a fost condamnat la plata unei amenzii penale in cuantum de 3.000 lei pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui…

- Prins la volan beat și fara permis, un vasluian s-a ales cu o pedeapsa incredibila. Pe langa inchisoarea cu suspendare, barbatului i-a fost interzis dreptul de a mai conduce pe o perioada de 2 ani. Pe langa comicul situației, surse judiciare vorbesc despre faptul ca acest lucru nu este bine reglementat…

- Prins la volan beat și fara permis, un vasluian s-a ales cu o pedeapsa incredibila. Pe langa inchisoarea cu suspendare, barbatului i-a fost interzis dreptul de a mai conduce pe o perioada de 2 ani. Pe langa comicul situației, surse judiciare vorbesc despre faptul ca acest lucru nu este bine reglementat…