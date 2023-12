Stiri pe aceeasi tema

- Imobilizat intr-un scaun cu rotile, George Balta, 37 de ani, afirma ca nu i s-a permis imbarcarea, miercuri, 6 decembrie, intr-o aeronava TAROM Bucuresti- Cluj-Napoca, „pe motiv de siguranta”. Fostului rugbist i s-ar fi anulat rezervarea, fara a fi anuntat. Reprezentantii companiei sustin insa ca bifarea…

- Polițiștii sunt nemulțumiți ca nu li se respecta turele, iar orele in plus nu le sunt platite. Mai mult, protestatarii susțin ca nici nu s-au luat masuri pentru abuzurile care au fost reclamate de-a lungul timpului. Ei vor protesta timp de doua ore in fața sediului IPJ Constanța, dupa care se vor deplasa…

- Premierul Marcel Ciolacu a revenit din Egipt, miercuri seara, impreuna cu 93 de cetateni romani si membri ai familiilor acestora care au fost evacuati din Fasia Gaza. Acestia au ajuns in Romania la bordul unei curse speciale a companiei TAROM, care a aterizat la Baza 90 Transport Aerian. Un al doilea…

- Reacții acide dupa ce premierul Marcel Ciolacu a anunțat marti ca in prima sedinta de Guvern va revizui propunerile venite de la ANAF si Ministerul Finantelor legate de cash . Declarația lui Ciolacu l-a facut pe economistul Bogdan Glavan sa concluzioneze ca funcționarii fac legea, ei conduc Romania.…

- Noul film inspirațional regizat de Tedy Necula, „Mai departe – Povestea lui George Balta”, ruleaza la Cinema Ateneu pe 27 octombrie 2023, de la ora 20.00, in cadrul unei proiecții de gala in prezența echipei. Proiecția ii are ca invitați pe regizorul Tedy Necula și actrița Nuami Dinescu. Biletele sunt…

- La meciul Farul Constanta UTA, galeria echipei de pe litoral nu este prezenta la locul ei obisnuit, in peluza, acolo unde a fost afisat in schimb un banner cu mesajul "Ultras, nu infractorldquo;. Intr o postare pe pagina de Facebook "Peluza Marina ndash; Farulldquo;, absenta fanilor este explicata prin…