- Aceasta declaratie, depusa de catre avocatul sau, are legatura cu o ancheta impotriva coruptiei, aflata in curs, cu privire la folosirea de catre fostul monarh a unor carduri de credit, potrivit unor surse citate de ziar. Juan Carlos, care s-a exilat in Emiratele Arabe Unite (EAU), este vizat in prezent…

- Aceste subiect are un interes deosebit pentru persoanele care au lucrat in Germania sau intentioneaza sa o faca. In aceasta categorie intra si multi romani care de-a lungul vremii au ales sa plece din Romania pentru a muncii in Germania. Este bine cunoscut faptul ca de la aderarea la Uniunea Europeana,…

- Sondaj: Patru din zece spanioli sustin crearea unei republici, pe fondul scandalurilor de corupție in care a fost implicat regele Juan Carlos. 48% vor referendum privind monarhia Peste 40% dintre spanioli sustin crearea unei republici, in urma plecarii bruste in strainatate a fostului rege Juan Carlos…

- John McAfee, 75 de ani, fondatorul companiei de software de securitate cibernetica, a fost arestat in Spania sub acuzații de evaziune fiscala și reclama falsa pentru criptomonede. Autoritatea de control pentru bursa și titluri de valoare (SEC) și Departamentul de Justiție, ambele din SUA, au deschis…

- CHIȘINAU, 25 sept – Sputnik. Astazi au fost anunțate 721 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintr-un numar total de 2.621 de teste (primar – 2.440 si repetat – 171). Cinci cazuri sunt de import (Ucraina-1, Emiratele Arabe Unite-1, Italia-1, Spania-1, Marea Britanie-1). Ministerul…

