Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal spaniol a anuntat joi ca a clasat cea de a doua procedura pentru frauda fiscala deschisa impotriva celebrei cantarete Shakira, care a scapat astfel de problemele juridice pe care le avea in tara in care a locuit timp de mai multi ani, informeaza AFP.In urma solicitarii Parchetului spaniol,…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat miercuri ca iși va suspenda indatoririle publice pana saptamana viitoare pentru a decide daca vrea sa continue sa conduca guvernul, dupa ce un tribunal a lansat o ancheta preliminara care o vizeaza pe soția sa, scrie Reuters, informeaza Mediafax.

- Biroul din Cluj-Napoca al Parchetului European (EPPO) efectueaza joi perchezitii in mai multe locatii din judetul Botosani, inclusiv in institutii publice, in cadrul unei anchete ce vizeaza o frauda de 160.000 de euro, care implica fonduri UE pentru stimularea capacitatii de angajare a tinerilor, potrivit…

- Fostul fotbalist brazilian Dani Alves poate fi eliberat condiționat din inchisoare pe o cauțiune de 1,1 milioane de euro dupa ce a executat aproximativ un sfert din sentința de patru ani și jumatate pentru viol, a decis miercuri un tribunal din Barcelona. Printre condițiile de eliberare a lui Alves…

- Turcul Arda Turan, fostul fotbalist al echipelor Atletico Madrid si FC Barcelona, a acceptat un an de inchisoare si plata unei amenzi de 633.000 de euro pentru un delict de frauda fiscala privind impozitul pentru persoane fizice in Spania in exercitiul financiar 2015-2016, dar el nu va executa pedeapsa…

- Eforturile lui Donald Trump de a-si asigura o garantie pentru a acoperi un verdict de 454 de milioane de dolari intr-un proces civil de frauda din New York au fost respinse de 30 de companii de garantii, au declarat luni avocatii sai, marind probabilitatea de confiscare a proprietatilor sale, transmite…

- O rețea de falsificare de opere de arta care vindea lucrari atribuite artistului stradal britanic Banksy a fost destructurata de polițiștii spanioili. Polițiștii au percheziționat un atelier din orașul Zaragoza, unde se faceau lucrarile false, acestea fiind apoi vandute prin licitații, magazine de…