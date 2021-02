Stiri pe aceeasi tema

- Inca doi noi consilieri personali se alatura cabinetului primarului Timișoarei Dominic Fritz. Este vorba despre Dana Lazar și Bogdan Marta, care completeaza echipa de șase consilieri personali ai primarului, alaturi de Simona Fiț, Rudolf Graef, Loredana Pintea și Val Mureșan. Dana Lazar are 36 de ani…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat, vineri, doi noi consilieri personali. Este vorba de Simona Fiț, care a coordonat procesul de elaborare a dosarului de candidatura Timișoara – Capitala Culturala Europeana, și Val Mureșan, manager pe Romania al companiei Intel.

- Reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș au anunțat miercuri, 18 noiembrie, pe pagina de Facebook, a instituției, ca Ionela Claudia Ciotlauș, fost viceprimar și consilier local din partea PNL, și Mark Christian Hermann, fost consilier local din partea POL, "sunt cele doua persoane angajate…