Fostul primar Marian Vanghelie a rămas cu măsura controlului judiciar Fostul primar Marian Vanghelie a ramas cu masura controlului judiciar Marian Vanghelie. Foto: wikipedia.org. Fostul primar al sectorului 5 din București, Marian Vanghelie, a ramas cu masura controlului judiciar în dosarul în care este cercetat pentru achizitii de peste 130 de milioane de euro de la primaria de sector prin SC Economat 5, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv contestatia procurorilor DNA. Anterior, magistratii au stabilit definitiv cercetarea în starea de libertate si a lotului de sapte administratori ai firmelor interpuse în… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București, a respins, miercuri seara, definitiv, contestația anchetatorilor DNA impotriva deciziei de cercetare in libertate a fostului edil a Sectorului 5, Marian Vanghelie, in mega-dosarul de corupție privind achizițiile Economat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mircea Beuran a caștigat definitiv procesul cu Spitalul Floreasca Mircea Beuran. Foto: Agerpres. Medicul Mircea Beuran a câștigat definitiv procesul cu Spitalul Floreasca din București, privind concedierea sa, în ianuarie 2020, când o pacienta a luat foc pe masa de operație.…

- Curtea de Apel București, admite, definitiv, contestația DNA impotriva undei decizii a Tribunalului București prin care instanța respingea confiscarea speciala a unei sume de 1,45 milioane de euro din conturile Vanessei Youness, cea judecata și condamnata, pe fodn, pentru pretinsa traficare a influenței…

- Judecatorii de drepturi si libertati hotarasc, astazi, daca masura controlului judiciar, instituita pentru primarul Iasului, Mihai Chirica ramane, sau nu, in vigoare. Acesta este cercetat pentru fals intelectual in forma continuata si instigare la uzurparea functiei. Dosarul a fost demarat de procurorii…

- Curtea de Apel București a ramas, luni, in pronunțare in cazul contestației DNA in procesul in care anchetatorii Direcției cer confiscarea speciala a 1,45 milioane de euro descoperiți și nejustificați in conturile Vanessei Younnes, femeia care și-a traficat influența in legatura cu Emil Boc.La…

- Curtea de Apel București, a reluat, vineri, pentru a doua oara, in complet de divergența, judecata in cazul apelurilor din dosarul fostului edil al Capitalei, Sorin Oprescu, dupa o schimbare din oficiu a incadrarilor din dosar, stabilind forma agravanta a fapte de constituire și aderarea la GIO.…

- Amanarea pronunțarii in dosarul incendiului din clubul "Colectiv” Protest impresionant pe treptele Curții de Apel din Bucuresti #Colectiv 30 octombrie 2021. Foto arhiva : Catalin Radu RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Curtea de Apel Bucuresti a amânat cu înca doua luni, pâna pe…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, ca apelul Partidului Civic Maghiar (PCM) este nefondat si a respins definitiv inregistrarea fuziunii dintre acesta si Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPMT). Minuta sentintei a fost publicata pe portalul instantelor de judecata din Romania. Anterior,…