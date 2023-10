Fostul primar al municipiului Iasi, Gheorghe Nichita, a fost condamnat definitiv, in luna august a anului trecut, de Curtea de Apel Iasi la cinci ani de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu. Gheorghe Nichita s-a intors in penitenciar dupa ce mai fusese eliberat conditionat in octombrie 2021, in urma executarii, la Penitenciarul Botosani. Fostul primar al municipiului Iasi, Gheorghe Nichita, care ispaseste o pedeapsa privativa de libertate in Penitenciarul Vaslui pentru instigare la abuz in serviciu, ar putea fi eliberat conditionat, potrivit unei decizii luate, marti, de…