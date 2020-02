Stiri pe aceeasi tema

Președintele Pro Romania Titu a renunțat la formațiunea lui Ponta și s-a inscris in PSD. "Stimați prieteni, incepand de astazi

In aceasta dimineața , politistii din cadrul Politiei Municipiului Targoviste efectueaza 2 perchezitii domiciliare pe raza localitaților Targoviște și Teiș

Din anul 2017 și pana in prezent fostul primar al orașului Pucioasa, Danuț Badau, a formulat un

- Fosta stagiara de la Casa Alba, Monica Lewinsky, care a avut o relatie extraconjugala cu democratul Bill Clinton, pe cand acesta era presedintele SUA, s-a declarat vineri socata sa afle ca fostul procuror special Kenneth Starr s-a alaturat echipei de avocati a actualului presedinte, republicanul…

Un incendiu de vegetație provocat de o persoana necunoscuta a distrus mai multe livezi fructifere in comuna Ocnița. Pentru stingerea

Iulian Popa a fost numit,astazi, prefect al județului Dambovița de catre guvernul Ludovic Orban. Popa a mai ocupat funcția in

- In Albania distrusa de cutremur, misiunea echipei de salvatori romani e foarte dificila. Cei 52 de pompieri acreditați de ONU pentru misiuni internaționale cauta printre tone de daramaturi orice semn ca acolo ar mai putea fi supraviețuitori.