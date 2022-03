Fostul primar al Chișinaului, Dorin Chirtoaca, s-ar fi inscris voluntar in razboiul din Ucraina. El a declarat ca vrea sa ajunga repede pe front, ca sa se implice cat poate in lupta ucrainenilor impotriva cotropitorilor ruși. Dar, pentru ca așa e procedura, deocamdata e pus pe o lista de așteptare. Și urmeaza sa fie chemat ulterior. Spicuim dintr-o postare a lui Chirtoaca de pe Facebook: „Rusia sacrifica Ucraina in lupta cu propria frustrare și in cautarea unei noi “victorii” pentru 9 mai. In realitate, Rusia lui Putin de azi a luat locul Germaniei fasciste a lui Hitler de acum 80 de ani. Rușii,…