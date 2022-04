Stiri pe aceeasi tema

- Frank R. James, in varsta de 62 de ani, a fost retinut in Manhattan, a declarat , declara un oficial din cadrul fortelor de ordine Associated Press, potrivit news.ro.Alte detalii cu privire la arestare nu erau disponibille imediat.Autoritatile din New York au anuntat miercuri ca James este principalul…

- Biroul procurorului general din New York "a descoperit dovezi semnificative" care sugereaza ca rapoartele inanciare ale Trump Organisation s-au bazat pe evaluari inselatoare ale activelor sale imobiliare timp de mai bine de un deceniu, a declarat biroul marti, intr-un document depus in instanta, transmite…

- Astazi, 29 martie, Procuratura Anticorupție a efectuat percheziții la biroul, domiciliul și automobilul judecatoarei Curții Supreme de Justiție (CSJ), Tatiana Chișca-Doneva, vizata într-o cauza penala pe faptul îmbogațirii ilicite. Magistratul vizat este suspectat ca, în…

- Documentul a fost prezentat in instanta de procurorul statului, Letitia James, ca parte a unei investigatii privind frauda, al carei obiect este Organizatia Trump. In document, procurorul general si-a repetat cererea ca Donald Trump si fiica sa, Ivanka Trump, sa depuna marturie sub juramant. Fiul fostului…

- Prima femeie aleasa presedinte al Hondurasului, Xiomara Castro, a depus juramantul joi pentru un mandat de patru ani, promitand, in fata unei multimi entuziaste, 'un stat socialist si democratic', relateaza AFP, citat de Agerpres. Xiomara Castro a depus juramantul in prezenta lui Luis Redondo, pe…

- Apelul narcotraficantului mexican Joaquin Guzman, alias El Chapo, condamnat in iulie 2019 la New York la inchisoare pe viata pentru rolul sau in conducerea cartelului Sinaloa, a fost respins in Statele Unite, a anuntat Biroul procurorului federal din Brooklyn (New York), potrivit AFP. Intr-o…

