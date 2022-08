Fostul presedinte Dmitri Medvedev a declarat ca Moscova nu va renunta la campania sa militara din Ucraina, chiar daca Kievul ar renunta la aderarea in NATO. Totusi, Rusia este pregatita sa poarte discutii cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in anumite conditii. „Apartenenta ucraineana la NATO este inacceptabila pentru Moscova. Chiar daca Ucraina renunta la intentia […] The post Fostul președinte Dmitri Medvedev: „Rusia nu va opri razboiul, chiar daca Ucraina renunta la NATO” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .