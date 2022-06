Stiri pe aceeasi tema

- Romania trimite ambasadori in Ucraina și Republica Moldova, foștii demnitari fiind retrași pe 4 februarie, inainte de izbucnirea razboiului in Ucraina. La Kiev este acreditat Alexandru Victor Micula, fost secretar de stat MAE și ambasador in alte state, iar la Chișinau este numit Cristian-Leon Țurcanu,…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Igor Dodon a fost plasat, joi, in arest preventiv la domiciliu, pentru o perioada de 30 de zile, conform unei decizii a instanței, pe care procurorii au anunțat ca o vor ataca. Cumnatul lui Igor Dodon, Petru Merineanu, cel care a incercat sa inghita, la propriu,…

- Trupele rusești au ucis 232 de copii și au ranit cel puțin 427, de la inceputul invaziei in Ucraina, pe 24 februarie . Procuratura Generala ucraineana a raportat știrea pe Telegram, potrivit Ukrinform. „In dimineața zilei de 20 mai, peste 659 de copii au fost afectați in Ucraina ca urmare a unei agresiuni…

- Traian Basescu a dat in judecata SPP-ul condus de Lucian Pahonțu, pentru a suspenda decizia de retragere a dispozitivului de protecție și paza. SPP nu il mai pazește pe fostul șef de stat din 28 martie, cand a intrat in vigoare decizia instanței care a stabilit ca Basescu nu mai are niciun fel de drept…

- Interlopul Bebino a fost reținut, alaturi de doi barbați și o femeie, intr-un dosar de proxenetism si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, in urma unor descinderi facute in Bucuresti, Ialomita si Calarasi. „In data de 05 mai 2022, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- Un fost șef al Poliției de Frontiera Giurgiu a fost achitat dupa ce magistrații Curții de Apel București au stabilit ca fapta de care acesta fusese acuzat de procurorii DNA, nu exista. Ionuț Ifrim, fost sef al Sectorului politiei de frontiera Giurgiu, fusese trimis in judecata pentru ca ar fi obligat…

- Nicolae Ciuca este noul președinte PNL. El a fost ales cu 1060 voturi „pentru”. 60 de voturi au fost anulate, iar 159 neutilizate. In urma numararii voturilor de la Congresul Extraordinar al PNL, Nicolae Ciuca a fost ales presedinte al partidului, cu 1.060 voturi. Acesta a multumit tuturor si pentru…

- Florin Cițu a anunțat, sambata, ca și-a dat demisia din funcția de președinte al PNL, deși ar fi vrut sa faca agest gest „in fața colegilor”. Cițu s-a trezit aproape singur in sediul PNL, la ședința Biroului Executiv pe care a convocat-o el, dupa cea convocata de liderii PNL vineri. The post Florin…