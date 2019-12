Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte armean Serj Sargsyan a fost inculpat miercuri pentru deturnare de fonduri, fiindu-i interzis sa paraseasca teritoriul Armeniei, a anuntat intr-un comunicat serviciul special de investigatii al acestei tari, informeaza AFP. Presedinte al acestei foste republici sovietice din 2008 pana…

- Diaspora, Bucureștiul și județele Cluj, Timiș, Iași, Constanța și Prahova i-au adus lui Klaus Iohannis 2,64 milioane de voturi dintr-un total de 6,49 milioane obținute de Președinte in cel de-al doilea tur de scrutin, ceea ce reprezinta peste 40% din opțiunile exprimate duminica la urne de romani.Diaspora…

- Compania de Apa Buzau va investi in retele de apa si canalizare fonduri europene in valoare de aproximativ 300 de milioane de euro, prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata 2014-2020.

- Consiliul Local a dat astazi, intr-o ședința convocata de indata, unda verde Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Buzau in perioada 2014-2020. In valoare de 292 milioane de euro, proiectul prevede investiții in 23 de unitați administrativ-teritoriale (UAT):…

- Liderul Partidului „SOR”, deputatul Ilan Sor, condamnat de prima instanta la sapte ani de inchisoare cu executare in dosarul fraudelor bancare, afirma ca i-ar fi oferit anterior 3 milioane de euro lui Igor Dodon, pentru ca acesta, pe cand era deputat socialist, sa-l voteze pe Nicolae Timofti la functia…

- Sistemul Medical MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, semneaza o facilitate de credit sindicalizat in valoare totala de 90 milioane de euro, care include modificarea si majorarea facilitatilor existente cu suma de 24 milioane euro, fonduri ce vor fi folosite pentru dezvoltarea…

- Performantele comunei Ciugud si modul de comunicare a realizarilor din ultimii ani au devenit exemple pentru alte comune din Alba. Un primar a mers pana acolo incat a copiat mesajul de bun venit al colegului de la Ciugud, dar a uitat sa modifice un cuvant care se referea la locuitorii din cealalta comuna.

- CNAIR a executat vineri garantia constructorului lotului 3 al Autostrazii Lugoj – Deva, inainte de a fi pronuntata decizia Tribunalului Bucuresti prin care se suspenda executarea garantiei, a declarat pentru ECONOMICA.NET Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al Companiei de Autostrazi. Prin…