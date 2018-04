Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe amânari, fostul premier Victor Ponta ar putea afla joi sentința în dosarul Turceni-Rovinari, de la magistratii Curtii Supreme. Fostul premier este acuzat de spalare de bani, fals în acte si complicitate la evaziune fiscala.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea dicta, miercuri, verdictele in dosarul “Turceni-Rovinari”, in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Decizia ...

- Victor Ponta face o marturisire inedita pe Facebook. Într-o postare în care se regasesc si greseli de ortografie, Ponta spune ca functiile de premier, ministru sau vicepresedinte PSD se dau pe baza a trei crierii: daca esti din Teleorman sau ai dat

- Fostul premier Victor Ponta nu a fost de acord cu numirea lui Liviu Dragnea in functia de ministru de Interne in primul Cabinet pe care l-a condus in calitate de premier, a declarat miercuri deputatul independent Daniel Constantin, fost partener de alianta cu PSD in acea perioada.Intrebat…

- Dupa ce Dragnea a declarat ca Ponta a primit lista cu membrii Executivului de la Maior, fostul premier a rabufnit pe pagina personala de Facebook. Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea si-ar fi dorit sa fie ministru de Interne in guvernul USL, cerandu-i in acest sens sprijin lui George Maior, la…

- Desi stia ca nu are voie sa paraseasca localitatea de domiciliu, fiind sub control judiciar, un tanar din Teaca s-a aventurat la o plimbare cu masina pana la Bistrita. Aici insa, a dat nas in nas cu politistii, care l-au oprit pentru un control de rutina. Acum, tanarul risca sa isi petreaca urmatoarele…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul Rovinari - Turceni, in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Instanta a stabilit ca ultimul termen al procesului sa se…

- Victor Ponta este asteptat in fata instantei Curtii Supreme, in dosarul Turceni Rovinari, pentru a fi audiat in procesul in care mai sunt inculpati fostul ministru al Transporturilor si fost senator PSD, Dan Sova, si fostii directori ai complexelor energetice Rovinari si Turceni.Procurorii anticoruptie…