„Veniți să scăpăm țara de PSD”, la prezidențiale Victor Ponta, apropiat al lui Marcel Ciolacu, i-a sugerat actualului premier, la Romania TV , sa nu se arunce in lupta pentru prezidențiale, ci sa ramana prim-ministru. „In diaspora se voteaza, in general, in turul 2, impotriva candidatului PSD. Și va rog mult sa il ascultați pe Palada, toate celelalte sondaje au fost greșite sau false, nu este așa, in turul 2 se pornește ciuma roșie, salvați diaspora de PSD, și este complicat. Scorul domnului Ciolacu este bun ca premier, a luat niște orașe mici, Suceava Piatra Neamț. Dar in orașele mari, scorul e catastrofal. Adica știți foarte bine ca la prezidențiale,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri ca, neexistand inca o hotarare de guvern care sa stabileasca data alegerilor prezidentiale. poate sa intre in discutie o schimbare. Ciuca a fost intrebat la sediul partidului daca data alegerilor prezidentiale ar putea fi stabilita in luna decembrie, cum…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri ca, neexistand inca o hotarare de guvern care sa stabileasca data alegerilor prezidentiale. poate sa intre in discutie o schimbare. Ciuca a fost intrebat la sediul partidului daca data alegerilor prezidentiale ar putea fi stabilita in luna decembrie, cum…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat luni, la Romania TV, dupa ce PSD a caștigat detașat alegerile locale ca numar de primarii și Consilii Județene, ca in lumina alegerilor prezidențiale social-democrații vor avea o problema din cauza faptului ca marile orașe aparțin formațiunilor de dreapta și i-a…

- Fostul premier Victor Ponta, care il acuza pe Traian Basescu de inființarea unui sistem de dosare impotriva adversarilor politici care a dus la demiterea unor personaje nevinovate, a vorbit intr-o interventie TV despre cat ar castiga la ora actuala fosti procurori DNA cu care a avut de-a face. „Portocala…

- Intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta in Maramures daca PSD ii va propune lui Mircea Geoana sa intre in PSD avand in vedere ca cel mai recent sondaj - realizat de INSCOP la comanda News.ro - il da castigator in alegerile prezidentiale, Ciolacu a raspuns: „Parerea mea ca daca asa arata,…

- 23,7% dintre romani l-ar vota pe Mircea Geoana in primul tur al alegerilor prezidentiale, 18,2% pe Marcel Ciolacu (PSD), 13,5% pe George Simion (AUR), 12,5% pe Diana Sosoaca (SOS Romania) si 11,5% pe Nicolae Ciuca. In turul al doilea, Geoana ar iesi castigator detasat in fata oricaruia dintre potentialii…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, se afla pe primul loc in intentiile de vot pentru alegerile prezidentiale, fiind urmat de liderul PSD Marcel Ciolacu, iar podiumul este completat de George Simion de la AUR, conform unui sondaj INSCOP, citat de Digi24.In ceea ce privește intenția de…

- Frisoane pentru Partidul Comasat Roman, asa cum este alintata coalitia PSD-PNL, dar si pentru George Simion. Un sondaj realizat de INSCOP privind intenția de vot pentru alegerile prezidențiale arata ca Mircea Geoana s-ar afla pe primul loc in primul tur. Pe locul doi se situeaza Marcel Ciolacu. George…