Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru pakistanez Imran Khan a fost impuscat joi in picior in timpul unui mars in estul tarii, relateaza AFP, Reuters si dpa, citand media si colaboratori ai fostului premier.

- O jurnalista a murit zdrobita de un vehicul in care se afla fostul prim-ministru Imran Khan, intr-un accident care a avut loc in estul Pakistanului, duminica, relateaza Reuters. Camionul implicat in accident se afla in fruntea unui convoi cu susținatorii lui Khan, care se indreptau spre capitala țarii.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni ca sancțiunile Uniunii Europene impotriva Rusiei au avut „efect invers”. „Europa s-a impușcat singura in picior”, a spus acesta, adugand ca așteapta un raspuns de la Bruxelles cu privire la „cat timp vom continua sa facem acest lucru", scrie Reuters.

- Sute de suporteri ai fostului premier pakistanez Imran Khan s-au strans luni in fața casei sale din capitala țarii, jurand sa impiedice arestarea acestuia pentru pentru acuzații pe baza legii anti-terorism, au anunțat oficiali din partidul sau, potrivit Reuters.