- Virgil Popescu a fost ales presedinte al PNL Mehedinti. Ministrul Economiei a fost susținut de premierul Florin Cițu. Virgil Popescu a obtinut 383 de voturi dintre cele 385 valabil exprimate. A existat un vot impotriva si un vot nul. „Astazi vreau sa le multumesc tuturor celor care ma sustin in continuare…

- Cițu il da in vileag pe Orban: a fost la putere anul trecut și nu a facut nimic. Așadar, din dorința de arata ce bun premier e el și ce slab a fost șeful sau pe linie de partid, Florin Cițu da din casa. Daca vreunul dintre membrii opoziției ar fi facut aceeași afirmație, actualul premier s-ar fi grabit…

- Licitatia pentru proiectarea drumului de mare viteza Craiova – Lugoj a fost publicata marti pe SICAP, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook. „Cateva date: licitatia are la baza noul caiet de sarcini cu termene si plati mult mai clare, care sa…

- Se fac pași importanți in materializarea demersului parlamentarilor PNL din Regiunea Olteniei, in legatura cu promovarea proiectului major de investiții in infrastructura rutiera „Drum de mare viteza LUGOJ- DROBETA TURNU SEVERIN – CRAIOVA-CALAFAT”! Miercuri, 19 mai, in cadrul dezbaterilor din Comisia…

- The President of the Chamber of Deputies, Ludovic Orban, said on Friday, after visiting the site of the Craiova - Pitesti expressway, that it is a fundamental objective to connect Oltenia to the European road, railway and river transport infrastructure. Ludovic Orban pointed out that the connection…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat vineri, dupa vizitarea santierului drumului expres Craiova - Pitesti, ca este un obiectiv fundamental conectarea Olteniei la infrastructura de transport europeana rutiera, feroviara si fluviala. Ludovic Orban a punctat ca se va…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus condamnarea a doi cetateni bulgari acuzati de comiterea de fraude informatice. Au primit pedepse de un an si sapte luni, respectiv doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare. Cei doi au fost retinuti in iunie 2019, dupa ce montasera dispozitive pentru…