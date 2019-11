Stiri pe aceeasi tema

- 'Ca urmare a necesitatii unei a doua rectificari care sa corecteze nedreptatea facuta pentru cetațenii oraselor in acest an, cat si pentru stabilirea unei strategii referitoare la mecanismul de alocare a sumelor necesare bugetelor locale in anul 2020, care sa evite discriminarea orașelor mici și…

- Ca urmare a necesitatii unei a doua rectificari care sa corecteze nedreptatea facuta pentru cetatenii oraselor in acest an, cat si pentru stabilirea unei strategii referitoare la mecanismul de alocare a sumelor necesare bugetelor locale in anul 2020, care sa evite discriminarea oraselor mici si mijlocii,…

- Audierile viitorilor ministri in comisiile de specialitate din Parlament Foto cdep.ro Este a doua zi de audieri pentru ministrii care ar urma sa faca parte din guvernul condus de liderul PNL, Ludovic Orban. Luni, cu exceptia celui propus la Finante, toti au primit aviz favorabil în…

- Alocarea a 400 de milioane de lei pentru plata facturilor primariilor Foto gov.ro Guvernul în exercitiu a aprobat, luni, alocarea a 400 de milioane de lei pentru plata facturilor restante ale primariilor din tara, încadrate în Programul National de Dezvoltare Locala. Banii…

- Deputatul PNL Ion Ștefan, propus ministru al Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, a fost fotografiat alaturi de interlopul Marian Corcoz, zis Calu. „Calu” este anchetat de DNA...

- Premierul Viorica Dancila s-a referit, miercuri, la Romexpo, la afirmatiile sale din cadrul sedintei PSD referitoare la faptul ca miza ramanerii la guvernare este legata si de aspecte ce tin Justitie. "Interpretarea a fost asa cum si-a dorit-o fiecare. Eu am spus, am vorbit despre Sectia speciala, pentru…

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Dezvoltarii Regionale, Daniel Suciu, au incercat sa-și fidelizeze parlamentarii PSD in perspectiva moțiunii de cenzura promițandu-le ca vineri vor fi virați banii pentru plata facturilor din Programul Național de Dezvoltare Locala, potrivit unei inregistrari audio…

- Viceprim-ministrul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a declarat luni, la Bistrita, cu ocazia deschiderii noului an scolar, ca prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) au fost demarate investitii la aproximativ 5.000 de unitati de invatamant din…