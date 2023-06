Fostul ministru slovac al Justiției inculpat pentru că a salutat invazia Rusiei din Ucraina Fostul ministru slovac al Justiției si fost presedinte al Curtii Supreme a tarii sale, Stefan Harabin, a fost inculpat pentru ca a salutat decizia presedintelui rus Vladimir Putin de a invada Ucraina, a anuntat luni biroul procurorului, noteaza AFP. Harabin a scris pe Facebook a doua zi dupa invazia rusa din 24 februarie 2022 ca „ar fi facut exact acelasi lucru ca (presedintele rus Vladimir) Putin”. El a fost inculpat pentru „defaimarea unei tari si a unui popor” si, de asemenea, pentru ca a facut apologia unei crime”, a subliniat purtatoarea de cuvant a Parchetului slovac, Zuzana Drobova, potrivit… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile americane discuta opțiunile prin care razboiul ruso-ucrainean din stadiul actual fierbinte s-ar putea transforma intr-un alt conflict inghețat, scrie Politico , citand surse anonime din administrația americana, relateaza BBC . Potrivit Politico, probabilitatea unei astfel de evoluții a…

- New York Times publica editorialul lui Thomas Friedman, de trei ori caștigator al premiului Pulitzer, in legatura cu razboiul declanșat de Rusia in Ucraina. Thomas Friedman e de parere ca razboiul a izvorat din mintea unui singur om, Vladimir Putin, și tot el va dicta de acum incolo cursul razboiului.…

- Suspectul in cazul exploziei mașinii care a dus la ranirea scriitorului naționalist pro-Kremlin Zahar Prilepin și la uciderea unei alte persoane a fost oficial pus sub acuzare pentru terorism și contrabanda cu arme, a anunțat luni, 8 mai, cel mai important organism de investigație al Rusiei, potrivit…

- Statele Unite au furnizat Ucrainei asistenta militara in valoare de peste 35 de miliarde de dolari de la inceperea razboiului lansat de Rusia in februarie anul trecut, a anuntat vineri secretarul american al apararii Lloyd Austin, la baza militara americana de la Ramstein, in Germania, transmite DPA.…

- „Razboiul hibrid” dintre Moscova si puterile occidentale legat de conflictul din Ucraina „va dura multa vreme”, a declarat miercuri, 29 martie, Kremlinul, la peste un an de la trimiterea de trupe impotriva Ucrainei, transmit agențiile Reuters si AFP. „Daca vorbim de razboi in sens mai larg, de confruntare…

- Rusia a luat Belarusul „ostatic nuclear”, a apreciat duminica Ucraina dupa anuntarea de catre presedintele rus Vladimir Putin a desfasurarii de arme nucleare „tactice” pe teritoriul aliatului sau, transmite AFP. „Kremlinul a luat Belarusul ostatic nuclear”, a postat pe Twitter secretarul Consiliului…

- Kremlinul a anuntat marti ca Rusia nu recunoaste jurisdictia Curtii Penale Internationale de la Haga (CPI), a informat agentia de presa TASS, care il citeaza pe purtatorul de cuvant al administratiei prezidentiale a Federatiei Ruse, Dmitri Peskov, transmite Reuters. Peskov a fost intrebat despre relatarile…

- Marți, 14 martie, Kremlinul a anunțat ca Rusia nu recunoaște jurisdicția Curtii Penale Internationale de la Haga (CPI), a informat agentia de presa TASS , care il citeaza pe purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, transmite Agerpres. ”Noi nu recunoastem acest tribunal, nu recunoastem jurisdictia…