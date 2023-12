Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combaterea coruptiei au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspectul VOICULESCU VLAD VASILE, la data faptelor avand functia de ministru al Sanatatii, pentru savarsirea infractiunilor de: abuz in serviciu,…

