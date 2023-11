Cristian Adomiței așteapta joi, 23 noiembrie, sa afle daca scapa in Dosarul „Agenda”, unde e acuzat de favorizarea faptuitorului și fals intelectual. Fostul ministru al Educației și ex-președinte al CJ Iași, Cristian Adomiței, așteapta joi, 23 noiembrie, sa afle daca scapa „basma curata” sau merge la pușcarie in Dosarul Agenda, in care este acuzat de favorizarea faptuitorului și fals intelectual. Curtea de Apel Galați a amanat deja pronunțarea de 9 ori in dosarul lui Adomniței, care pe fond a fost condamnat la 3 ani si 2 luni de inchisoare cu executare. Curtea de Apel Galați a dezbatut apelurile…