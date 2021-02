Noul șef al al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice este Liviu Bostan, sprijinit și propus in funcțiile publice de conducere de PNL Vrancea, unde conduce fostul ministru al Dezvoltarii, Ion Ștefan, poreclit “Grinda” dupa scandalul construcției casei sale. Liviu Bostan a fost numit in functia de presedinte ANAP, cu rang de secretar de stat, , […] The post Fostul ministru al Dezvoltarii, Ion Ștefan “Grinda” și-a impus fostul consilier la șefia Achizițiilor Publice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .