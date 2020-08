Fostul ministru al Culturii Daniel Breaz a demisionat din PSD Fostul ministru al Culturii Daniel Breaz a anuntat vineri ca a demisionat din PSD, explicand ca nu mai poate face parte dintr-un partid "lipsit de identitate" si "distantat, considerabil, de binele societatii", care, in formula actuala, "are vocatia de a ajunge un partid insignifiant pe scena politica". "Partidul are nevoie de un suflu nou, de directie, de strategii coerente nu de stratageme gandite in afara forurilor statutare. Iar acestea nu vor prinde contur cu leadershipul actual. Continui sa cred ca politica este in slujba cetatenilor, nu in cea a jocurilor de putere fara sens si cu un singur… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

