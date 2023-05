Stiri pe aceeasi tema

- Disidentul bielorus Roman Protasevici, care a fost arestat dupa ce regimul Lukașenko a deturnat zborul Ryanair la bordul caruia se afla, a fost condamnat la opt ani de inchisoare pentru „incitare la razvratire publica”, relateaza BBC.

- Ionel Arsene a primit arest in Italia. E prima informație care vine pe surse dupa ce social -democratul s-a predat, ieri, in Bari, acolo unde fugise inainte sa fie condamnat la inchisoare. El a fost insoțit de avocați. Arsene este condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de inchisoare in Romania. Președintele…

- Falsul chirurg estetician Matteo Politi a fost condamnat la trei ani si zece luni de inchisoare de catre Curtea de Apel Bucuresti, iar decizia magistratilor este definitiva. Curtea de Apel Bucuresti a decis, miercuri, sa respinga ca nefondat apelul lui Matteo Politi impotriva deciziei de condamnarea…

- Viorel Letcan din Bascov a fost trimis in judecata pe 17 noiembrie 2022, pentru omor calificat, in forma continuata, cu premeditare și prin cruzimi, dupa ce și-a ucis toti membrii familiei cu un ciocan și o toporișca. Criminalul, un barbat de 53 de ani, cunoscut cu probleme psihice, și-a omorat intreaga…

- Ales Bialiatski este una dintre figurile cele mai active și inflacarate ale mișcarii democratice din Belarus. Colaureat al Premiului Nobel pentru Pace in 2022, a fost condamnat de un tribunal din Minsk la 10 ani de inchisoare, a anunțat cunoscutul ONG Viasna. Aceasta severa condamnare face parte dintr-o…

- Un tribunal din Minsk, Belarus, l-a condamnat vineri la 10 ani de inchisoare pe activistul politic Ales Bialiatki si figura de prim-plan a miscarii democratice din Belarus, a transmis Viasna, ONG-ul sau.

- Un tribunal din Minsk l-a condamnat vineri la 10 ani de inchisoare pe activistul politic Ales Bialiatki, colaureat al premiului Nobel pentru pace in 2022 si figura de prim-plan a miscarii democratice din Belarus, informeaza ONG-ul sau, relateaza AFP, preluat de AGERPRES. Organizatia pentru apararea…

- Lamar Johnson (50 de ani) și-a petrecut cea mai mare parte a vieții dupa gratii, pentru o crima pe care nu a savarșit-o. Barbatul din Missouri a fost condamnat la inchisoare pe viața, dar eliberat dupa 28 de ani de detenție. Anchetatorii au stabilit ca e nevinovat.