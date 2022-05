Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Zamfir, cel mai cunoscut muzician roman pe intreaga planeta, a fost premiat de Uniunea Compozitorilor din Franța. La fastuoasa ceremonie ce a avut loc la Paris, ”regale naiului” a fost aplaudat pentru contribuția sa in cei 50 de ani de cand este membru al celui mai importanta asociație a muzicienilor…

- Andi Constantin, fosta ispita de la Insula Iubirii, a avut seara trecuta meci MMA cu Giani Kirița, insa rezultatul nu a fost cel la care se aștepta. Deși se gandea ca il va infrange pe fotbalist, iata ca acesta a fost pus la pamant de catre jucator.

- Fostul capitan al lui Dinamo, Giani Kirița și fosta ispita de la Insula Iubirii, Andy Constantin, se vor lupta in cușca de MMA in cadrul evenimentului RXF SUperstar Edition. Andi a acceptat propvocarea și se antreneaza constant, iar meciul va avea loc pe 10 mai.

- ????Tres forte mobilisation a #Paris pour la manifestation Antiraciste et Antifasciste contre l' #extremedroite dans laquelle une partie du cortege manifeste aussi avec le slogan #NiMacronNiLePen .????️ @ClementLanot #Presidentielle2022 #StopLePen #PasUneVoixPourLePen pic.twitter.com/ZGCj6LhCVu — Peuple…

- Sportiva romana Laura Ilie a terminat pe locul trei proba de pușca aer comprimat 10 m la etapa de Cupa Mondiala de la Rio de Janeiro (Brazilia), informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Legitimata la CS Dinamo Bucuresti, Laura Ilie a adunat 260.2 puncte și a urcat pe podium dupa Anna Janssen (Germania)…

- A inceput numaratoarea inversa pentru prezidențialele din Franța. Cursa de duminica e foarte stransa. Pe actualul președinte, Emmanuel Macron, il despart doar cateva procente de Marine Le Pen, candidata extremei drepte.

- Franta a livrat echipamente militare Rusiei intre 2015 si 2020, asadar dupa sanctiunile europene impuse in urma anexarii Crimeii, in baza unor contracte anterioare, potrivit publicației de investigații Disclose, in timp ce guvernul de la Paris se apara de orice incalcare, relateaza AFP. Fii…

- Guvernul britanic a replicat ca nu poate "pur si simplu" sa deschida usile Regatului Unit, dupa ce a fost criticat de Paris pentru "lipsa de umanitate" fata de refugiatii ucraineni respinsi la Calais, relateaza AFP si EFE, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…