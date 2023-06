Stiri pe aceeasi tema

- Ispita Matei Negrescu de la Insula Iubirii sezonul 7 se numara printre cele mai mari surprizele din Thailanda. Cu o experiența de doua sezoane in cadrul celui mai fierbinte reality show, acesta este mai pregatit ca niciodata pentru a destrama cupluri de pe insula.

- Noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii” va aduce in curand in fața telespectatorilor noi provocari ale cuplurilor care ar fi in stare sa bage mana in foc pentru dragostea și fidelitatea pe care unii altora și-o poarta. Noul sezon „Insula Iubirii” va debuta joi și vineri, de la ora 20:30, la Antena…

- Daniel Mihai este una dintre ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 7. Acesta spune ca a ales sa revina in emisiune pentru ca prima experiența in Thailanda l-a marcat și iși dorește sa o repete.

- Livia Marinescu este ispita la Insula Iubirii, sezonul 7. Aceasta susține ca este determinata sa le deschida ochii femeilor care au barbatii nepotriviti langa ele, folosindu-se de toate atuurile sale.

- Simona Alexuc s-a decis sa participe la Insula Iubirii sezonul 7, deoarece considera ca ii ofera o experiența unica, pe care nu ar putea sa o obțina din alta parte. In plus, ispita feminina este ferm convinsa ca participarea la emisiune ii va aduce o notorietate care o va ajuta in cariera.

- Lavinia Maris face parte din echipa de noi ispite de la Insula Iubirii sezonul 7. Cu ce se ocupa tanara și care este povestea ei de viața. A ales sa participe la cel mai dur test al fidelitații pentru a-și invinge temerile!

- Bogdan Ionescu, ispita de la „Insula Iubirii”, se casatorește a doua oara. Fostul soț al lui Hannelore, cea alaturi de care a participat la show și care in cele din urma l-a tradat cu ispita Andi, și-a gasit liniștea in brațele unei tinere. Bogdan Ionescu și Hannelore Ulrich au participat in sezonul…