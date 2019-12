Stiri pe aceeasi tema

- Rezidentiatul din Romania trebuie trecut in subordirea universitatilor a anuntat astazi, la Iasi, Ministrul Sanatatii, Victor Costache. El a amintit ca este absolvent al Universitatii de Medicina din Iasi si, personal, a intampinat dificultati majore in echivalarea diplomelor obtinute in Franta si Canada…

- Vasile Voiculescu s-ar fi nascut pe 27 noiembrie 1884 (potrivit marturiilor celor din familie, in noaptea de 12 spre 13 octombrie 1884), fiul Sultanei și a lui Costache Voicu [1] din Parscov/Buzau… A urmat cursurile scolare din comuna Plescoi, cele liceale din Buzau/„B.P. Hasdeu” si din Bucuresti/„Gheorghe…

- Ultimele statistici privind procentul donatorilor de sange la nivel national (1,7% din populatia Romaniei, comparativ cu circa 70% in Austria sau circa 55% in Franta) reprezinta un semnal de alarma cu privire la nevoia pregnanta si permanenta de sange si de preparate sanguine. Donatorii trebuie sa…

- Victor Costache are 45 de ani, este chirurg cardiovascular și director medical al unui spital privat din Sibiu. Mulți ani a profesat in Franța, unde s-a și specializat, devenind specialist in Chirurgie Cardiovasculara și Toracica. Costache a terminat Facultatea de Medicina de la Iași și a…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca a fost finalizat circuitul de avizare a unei Hotarari de Guvern care aproba studiul de fundamentare prin care Romania poate construi o banca de sange, plasma si produse derivate din plasma. "Hotararea de Guvern prin care se aproba studiul de fundamentare…

- ZIUA EDUCATIEI… Anual, pe data de 5 octombrie, in lume sarbatorim ziua internationala a educatiei, dar si a profesorilor. De ieri, 4.900 de elevi din Barlad, incepand cu cei din clasele pregatitoare si terminand cu cei din clasele a VIII-a, primesc daruri, din partea Asociatiei „ChildsLife” Bucuresti,…

- "Acest magistrat roman va fi seful Parchetului European. O personalitate incontestabila", incepe jurnalistul Pierre Haski un editorial din revista franceza Le Nouvel Observateur, in care o lauda pe Laura Codruta Kovesi si performanta pe care tocmai a obtinut-o. Jurnalistul scrie ca acesta…

- Turneul national „Clasic la puterea a treia - Violoncellissimo” isi propune intre 3 si 11 octombrie o incursiune sonora unica in lumea violoncelului, prin intermediul unui repertoriu divers si spectaculos, de la clasic la contemporan. Turneul national va trece prin 6 orase ale tarii – Tulcea, Pitesti,…