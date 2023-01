Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul Gavi, in varsta de 18 ani, este un fotbalist iubit la FC Barcelona, atat de fani, cat si de coechipieri. Si pentru a fi sigur ca nu "se pierde pe drum", atacantul polonez Robert Lewandowski, in varsta de 34 de ani, a decis sa-l ajute cu mai multe sfaturi, potrivit news.ro. Fii la…

- Arsenal și-a consolidat poziția de lider in Premier League, dupa ce s-a impus in fața rivalei Tottenham (2-0), la capatul unui meci umbrit de gestul unui suporter care l-a lovit pe portarul „tunarilor”.

- Fostul mare fotbalist olandez Marc Overmars, acum director sportiv al clubului belgian Royal Antwerp, a fost internat dupa un infarct, scrie vineri ziarul La Derniere Heure, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Marc Overmars (49 de ani), fostul mare fotbalist olandez, a suferit un atac cerebral minor. Starea lui este stabila in acest moment. Marc Overmars, mijlocaș legendar al lui Ajax, Arsenal și Barcelona, ocupa acum funcția de director sportiv la clubul Royal Antwerp. Gruparea belgiana a fost cea care a…

- Ovidiu Hațegan este pe lista FIFA pentru anul 2023. El va reveni ca „central”, dupa infarctul suferit in martie. „Comisia Centrala a Arbitrilor a primit din partea FIFA validarea pentru 11 arbitri, 15 arbitri asistenți, 10 arbitri VAR, 4 arbitri de futsal și 3 arbitri de fotbal pe plaja”, se arata pe…

- Aleix Garcia (25 de ani), intre octombrie 2020 și ianuarie 2021 jucator la Dinamo București, este dorit de doi dintre granzii din Spania, Atletico Madrid și Barcelona! Aleix Garcia a semnat in vara lui 2021 cu Girona și se afla acum in cel mai bun moment al carierei. Mijlocașul adus la Dinamo de managementul…

- Un baiețel de doar 4 ani a ajuns, sambata dupa-amiaza, in stare grava la spital. Copilașul a fost transportat de urgența la unitatea medicala dupa ce a cazut de etajul 2 al unui bloc. Incidentul s-a petrecut in timp ce mama sa se afla in bucatarie. In urma cazaturii, minorul a suferit mai multe leziuni.…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat joi seara ca un copil, practicant de fotbal, in varsta de 12 ani, a decedat in cursul zilei, la finalul antrenamentului. „Federația Romana de Fotbal a aflat cu tristețe de tragicul incident petrecut astazi, 3 noiembrie 2022, in județul Harghita. Aron Timar, un copil…