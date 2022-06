Stiri pe aceeasi tema

- Lituania va livra 20 de vehicule blindate de tip M113,10 camioane militare si 10 vehicule de deminare, ”cu scopul de a sprijini in continuare apararea impotriva Rusiei”, a anunțat, miercuri, ministrul lituanian al Apararii, Arvydas Anusauskas, relateaza CNN. Ajutorul militar se ridica la 15,5 milioane…

- Vladimir Putin a ajuns sa se implice direct in deciziile militare referitoare la razboiul din Ucraina și planificarea operațiunilor pana la nivelul de comanda al unui colonel sau general de brigada, informeaza The Guardian, care citeaza surse militare occidentale. Vladimir Putin se implica inclusiv…

- Unele dintre cele mai mari exerciții desfașurate vreodata de alianța militara in țarile baltice vor incepe in cursul zilei de luni. Exercițiile NATO poarta numele de cod „Ariciul”, potrivit BBC. Exercițiile vor avea loc in Estonia in urmatoarele doua saptamani și vor implica 15.000 de soldați din zece…

- Rușii sunt nevoiți sa foloseasca cipurile de la mașini de spalat și frigidere pentru echipamente militare, din cauza sancțiunilor occidentale, a spus secretarul american pentru Comerț, Gina Raimondo, citata de Washington Post. „Avem relatari de la ucraineni ca atunci cand gasesc echipamente militare…

- Soldații ruși care au fugit ar fi lasat in urma documente militare cheie care arata ca Vladimir Putin intenționeaza sa puna mana pe toata Ucraina, a declarat directorul Biroului de Investigații din Ucraina intr-o declarație pe Telegram. Forțele ucrainene au descoperit documentele in timp ce faceau…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat ca armata Rusiei nu va opri atacurile pe durata noilor negocieri cu reprezentanții Ucrainei. De altfel, la nicio runda de negocieri nu au fost oprite operațiunile militare de atac. Serghei Lavrov a afirmat ca, la prima runda a negocierilor, presedintele…