Olli Rehn a declarat miercuri ca va solicita un concediu de un an de la actualul sau loc de munca pentru a se pregati pentru campania electorala. In varsta de 61 de ani, el a declarat ca va fi in concediu anual in perioada urmatoare si nu se va mai implica in indatoririle oficiale de membru al Consiliului guvernatorilor Bancii, pentru ca se pregateste sa candideze. El trebuie sa stranga 20.000 de semnaturi inainte de a se inscrie oficial in cursa electorala. “Voi solicita un concediu anual atunci cand, speram, voi fi nominalizat ca si candidat la presedintie”, a declarat Rehn intr-o conferinta…