Fostul CEO al OpenAI, Sam Altman, discută despre o posibilă revenire la conducerea companiei care a creat ChatGPT La o zi dupa ce consiliul de administratie l-a concediat intr-o miscare surpriza care a zguduit lumea tehnologiei, Altman vorbea cu directorii OpenAI despre imbunatatirea structurii de guvernare a companiei, in timp ce discuta cu unii cercetatori de baza ai OpenAI si altii apropiati ai sai despre cum ar putea infiinta o noua companie de AI, a spus persoana. Posibilitatile de revenire pentru Altman, vazut de multi ca imaginea AI generative, sunt in desfasurare, a spus sursa, care a cerut sa nu fie numita deoarece nu era autorizata sa vorbeasca in numele partilor implicate. OpenAI si Altman nu au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

