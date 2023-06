Stiri pe aceeasi tema

- Rodica Buterez, capitanul naționalei Romaniei, va juca in urmatorul sezon la vicecampioana Germaniei, SC Potsdam. Clubul german a anunțat transferul. ”Dupa internaționalele germane Laura Emonts și Antonia Stautz și maghiara Greta Kiss, vicecampioana și finalista Cupei Germaniei a finalizat negocierile…

- Pentru prima data la Targoviște, Orchestra Teatrului de Revista „Constantin Tanase” a prezentat in cadrul Zilelor Județului, spectacolul „Vivat Revista!”, un spectacol de muzica și umor de buna calitate, la care cei prezenți au ras copios și au fredonat șlagare de ieri și de azi, interpretate de nume…

- Romania-Slovacia 1-3 (22-25, 12-25, 25-19, 18-25) Naționalele Romaniei nu au avut startul pe care ni l-am dorit in Golden League. Fetele au intalnit la Pitești reprezentativa Slovaciei, locul 15 in clasamentul european, cu șase locuri in fața Romaniei. Inceputul a fost slab pentru fetele lui Guillermo…

- Antrenorul italian Giovanni Caprara și-a incheiat mandatul la CSM Targoviște, dar nu a stat prea multe zile fara echipa. El a semnat cu formația turca Beșiktaș Ceylan Istanbul. Un nume cu rezonanțe importante in Romania in special prin prisma fotbalului, Beșiktaș nu e insa o echipa de top in voleiul…

- Chindia a retrogradat in Liga 2 dupa 4 ani, in urma unui 2-2 cu FC Voluntari, in ultima etapa din play-out. Antrenorul targoviștenilor, Toni Petrea, abia și-a gasit cuvintele la final. „Cum putem fi? Suparați, dezamagiți. Din pacate, nu am reușit mai mult. Am facut cadou doua goluri și apoi alte oportunitați.…

- CSM Targoviste s-a calificat, duminica, in finala Diviziei A1 la volei feminin dupa ce a invins-o pe CSM Lugoj pe teren propriu, in al treilea meci al semifinalei, și o va intalni in ultimul act pe Alba Blaj. CSM Targoviste e in finala Diviziei A1 la volei feminin in dauna celor de la CSM Lugoj. [...]…

- CSM Lugoj și CSM Targoviște sunt ultimele doua echipe care au reușit accederea in Final Four-ul Cupei Romaniei care va avea loc la Pitești, pe 13-14 mai. CSM Lugoj a invins FC Argeș Pitești in manșa a doua a sferturilor de finala tot cu 3-0, la capatul unei intalniri dominate clar de banațence. Antrenorul…

- CSM Lugoj este ultima echipa calificata in semifinalele Diviziei A1, la feminin. Echipa banațeana a caștigat cu 3-0 meciul 3 din sferturile de finala impotriva celor de la CSO Voluntari. Revenita in formație dupa accidentarea din meciul 2, Yelizaveta Ruban a fost principala realizatoare a paridei cu…