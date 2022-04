Stiri pe aceeasi tema

- Analiza frontului, din perspectiva analiștilor militari. Sunt prea puține informații adevarate, pentru ca publiciștii nepropagandiști sa poata contura realitatea din campul de lupta. Este posibila o victorie militara a Rusiei in Ucraina? Era intrebarea de prima pagina a publicației britanice The Guardian…

- "Nu avem nicio comunicare. Nu avem walkie-talkie. Nimic", le spune anchetatorilor sai un soldat rus, intr-un videoclip publicat luna aceasta de armata ucraineana. La doar trei saptamani de la inceputul razboiului, astfel de declaratii, impreuna cu discutii interceptate, echipamente capturate si imagini…

- Cel putin patru fosti militari portughezi, veniti in Ucraina pentru a intra in ''legiunea internationala'' alcatuita din combatanti straini care lupta alaturi de armata ucraineana impotriva invaziei ruse, se aflau la baza de la Iavoriv atacata duminica de Rusia cu rachete, dar toti sunt teferi, relateaza…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a ordonat vineri armatei ruse sa faciliteze trimiterea unor combatanti ”voluntari” în Ucraina, în urma trimiterii unor ”mercenari” de catre Occident, acuza el, relateaza AFP. „Daca vedeti ca oamenii vor sa se duca…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat vineri armatei ruse sa faciliteze trimiterea unor combatanti „voluntari” in Ucraina, in urma trimiterii unor „mercenari” de catre Occident, acuza el, relateaza AFP.

- UPDATE 10.45 In ciuda amenințarilor venite de la Moscova, livrarile de gaz din Rusia pentru Europa nu pot fi oprite „peste noapte”, a explicat premierul britanic, Boris Johnson. Șeful guvernului de la Londra a precizat insa ca Occidentul lucreaza la o noua strategie energetica. Aceasta va fi anunțata…

- Claudiu Tarziu, co-președinte AUR, anunța ca in partid s-au inscris și foști ofițeri din serviciile secrete, alaturi de foști angajați din poliție. ”Dupa ce AUR a crescut in simpatie, la noi s-au inscris și foști ofițeri din poliție, jandarmerie, servicii, iar unii dintre ei au lucrat cu informații…

- Bombardamente aeriene ale armatei irakiene au ucis sambata noua "teroristi" implicati intr-un atac al gruparii Stat Islamic (IS) care s-a soldat cu moartea a 11 militari in provincia Diyala in urma cu o saptamana, au informat fortele de securitate, noteaza AFP. Atacul nocturn de la 21 ianuarie,…