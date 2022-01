Doi fosti premieri israelieni s-au confruntat intr-o instanta din Tel Aviv, intr-un proces neobisnuit de calomnie. In acest proces sunt implicați Benjamin Netanyahu și Ehud Olmert, ambii foști premieri ai Israelului. Benjamin Netanyahu (premier al Israelului din 1996 pana in 1999 și din 2009 pana in 2021), fiul sau si sotia sa l-au dat in judecata pe Ehud Olmert pentru daune de peste un sfert de milion de dolari, dupa ce Ehud Olmert (prim ministru al Israelului din 16 aprilie 2006 și pana la 31 martie 2009) ,a declarat ca Benjamin Netanyahu, fiul sau si sotia sa sunt bolnavi mintal si a refuzat…