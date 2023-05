Vila deținuta de Dana, fosta soție a lui Dinu Patriciu pe insula caraibiana Saint Martin ar putea fi cumparata de autoritați. In urma uraganului Irma, care a maturat arhipeleagul, inclusiv multe construcții de pe insule, cladirea deținuta de vaduva defunctului miliardar roman Dinu Patriciu a fost efectiv distrusa. Cum autoritațile francize ce administreaza partea de insula au luat in considerare un plan de prevenire a riscurilor naturale, amenajari ce i-ar impiedica pe mulți proprietari sa-și refaca vilele, vaduva lui Dinu Patriciu, impreuna cu mulți locuitori, au dat in judecata primaria comunei.…