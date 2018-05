Stiri pe aceeasi tema

- Sotia lui, Priscilla, in varsta de 72 de ani, a povestit intr-un documentar pentru HBO ca fostul cantaret stia ca va muri. Moartea lui Elvis Presley, pe 16 august 1977, a iscat numeroase controverse. Artistul a fost gasit mort in baia resedintei din Graceland. Rezultatul autopsiei a fost la iveala faptul…

- Priscilla Presley, fosta soție a lui Elvis Presley, a facut o afirmație-șoc despre moartea superstarului american, produsa pe 16 august 1977. Realitatea.net ofera în galeria foto mai multe imagini rare cu Elvis Presley, scanate direct de pe negativele originale.

- In prima faza, s-a aflat ca Bombonica Prodana pe care i-l imputa procurorii in dosarul angajarilor de la DGASPC Teleorman. Acest lucru a fost comunicat instantei la termenul de miercuri, la care, spre deosebire de actualul lider al PSD, Liviu Dragnea, fosta sa sotie nu a fost prezenta, ci doar avocatul…

- Petruța Gheorghe, fosta soție a cunoscutului jurnalist, a publicat pe contul de socializare un mesaj tulburator in memoria fostului sau partener de viața. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți.Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii,…

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, mesaj cutremurator dupa moartea acestuia. Petruța Gheorghe a scris pe contul de socializare cateva cuvinte pentru cel care i-a fost soț. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți. Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant.…

- Fostul senator Nicolae Dide, revoluționar cu patalama, a caștigat una din multiplele batalii pe care le ducea cu fosta lui soție! De mai bine de 11 ani, de la divorț, se aveau ca șoarecele cu pisica și s-au confruntat de multe ori in casa in care inca locuiau. Scandalurile s-au mutat apoi la poliție…

- In 1965, Stephen Hawking s-a casatorit cu Jane Wilde, la doi ani dupa aflarea diagnosticului bolii care avea sa-l tina pe fizician in scaunul cu rotile pana la sfarsitul vietii. Casnicia a tinut pana in 1991, cand Jane a decis sa divorteze. Relatia, conform femeii, a fost departe de a fi fericita, existand…

- Actorul australian Russell Crowe organizeaza la 7 aprilie, data ce coincide cu ziua casatoriei sale cu Danielle Spencer, o licitatie in care scoate la vanzare multe dintre lucrurile care i-au apartinut sau care ii amintesc de fosta sotie, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia. "Arta Divortului",…