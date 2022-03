Stiri pe aceeasi tema

- In goana disperata dupa imagine, fosta pupila a baronului PSD Niculae Badalau, deputata Elena Dinu, intrata acum in grațiile noii conduceri a PSD, a comis la sfarșitul anului trecut o gafa incredibila, fapt pentru care a fost taxata corespunzator de un ministru al cabinetului Ciuca. MAE: „Apreciem oportuna…

- `In Portul Constanta, in acest moment, traficul de marfuri a crescut in jur de 6-7.000 de containere in plus pe zi pentru ca tot ce mergea pe zona comerciala in porturile ucrainene de la Marea Neagra in acest moment vine spre Constanta. Sunt in jur de 6-7.000 de containere pe zi, parte dintre ele sunt…

- Romania cere activarea Articolului 4 din Tratatul NATO, a anunțat ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Articolul din Tratatul de la Washington se refera la pericol asupra aliaților din NATO. Acest articol se refera la un mecanism de consultare intre aliații din NATO. Romania a facut…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, a reactionat in cazul grevei STB si le-a transmis, intr-o postare pe Facebook, liderilor social-democrati Marcel Ciolacu si Gabriela Firea "sa-l opreasca din actiunile ilegale" pe seful de sindicat de la STB, Vasile Petrariu, care le este coleg de partid."Le cer lui…

- Stadionul Giulesti „Valentin Stanescu" din Bucuresti este finalizat si, marti, documentele de predare-primire au fost inmanate viceprim-ministrului Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, de catre ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, arata un comunicat al MDLPA. Lucrarile de construire…

- Organizația PSD Giurgiu este in pragul imploziei din cauza deputatei Elena Dinu care vrea cu disperare sa preia șefia partidului in acest județ de la deputatul Marian Mina „Scheletu”, finul baronului Niculae Badalau. Elena Dinu, noua baba Dochia de la Giurgiu Dupa ce a ajuns deputat PSD ca urmare a…

- Greva spontana CFR. La scurt timp dupa intalnirea ministrului Grindeanu cu sindicalistii, prin sistemul de difuzare din Gara de Nord s-a anuntat ca niciun tren nu mai pleaca, pasagerii putand cere banii inapoi pe biletele cumparate. Toate trenurile care ar fi trebuit sa soseasca in Gara de Nord din…

- Protestatarii cer ca statutul CFR sa fie pus in aplicare. Printre masurile luate se dorește ca personalul CFR-ist sa iasa mai devreme la pensie dar si sa primeasca salarii mai mari. Protestatarii de la București il așteapta pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu la o discuție in intervalul 08-10.00.…