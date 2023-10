Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Filimon, in varsta de 31 de ani, a caștigat Miss Romania 2016, concurs care a propulsat-o pe culmile succesului, caci a ajuns celebra la TV, unde a participat la mai multe show-uri de televiziune. Acum, ea a facut o schimbare majora in cariera, caci e pasionata de fitness. „Sunt celebru, scoate-ma…

- Ultima apariție a Ralucai Badulescu a speriat-o pe una dintre fanele sale. Jurata de la emisiunea „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, a fost filmata intr-un parc din București. Internauții au analizat-o indeaproape pe vedeta, unii susținand ca sufera de depresie, alții cerandu-i sa fie naturala. Cum li…

- Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au divorțat in acest, insa au pastrat o relație civilizata de dragul copilului pe care il au impreuna. Chiar daca nu mai formeaza un cuplu, ambii parinți se ocupa de creșterea lui Zian.In urma cu cateva luni, Ilinca Vandici anunța ca s-a desparțit de Andrei Neacșu, tatal…

- Alexandra Dumitru, caștigatoarea sezonului 8 “Bravo, ai stil” țintește la o cariera in televiziune. Nascuta la Slatina, dar stabilita de cațiva ani in București, bruneta considera ca daca iți dorești ceva cu ardoare, universul lucreaza. Dupa ce a caștigat show-ul de moda de la Kanal D, Alexandra viseaza…

- Ilinca Vandici a lucrat prima data in televiziune la B1 TV. In urma cu aproximativ 20 de ani, ea a prezentat rubrica meteo pentru care s-a pregatit luni de zile, dupa cum iși amintește acum, intr-un interviu pentru Playtech.„Prima mea experiența pe TV…era acum 20 de ani. Anul viitor implinesc 20 de…

- Raluca Badulescu se mandrește cu silueta pe care o are acum, chiar daca de multe ori a fost criticata ca e mult prea slaba. „Vreau sa raman așa”, a recunoscut jurata de la „Bravo, ai stil” intr-un interviu pentru Ciao, in cadrul caruia a și dezvaluit ce mananca pentru a se menține. In urma cu mai mulți…

- Alexandra Dumitru a fost desemnata cea mai stilata femeie din Romania in urma caștigarii celui de-al optulea sezon “Bravo, ai stil”, show-ul de moda de la Kanal D. Tanara a primit coroana mult ravnita, care a venit la pachet și cu premiul de 100.000 lei. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech…

- Andrei Neacșu a inlocuit-o deja pe Ilinca Vandici și are o noua iubita. Omul de afaceri iși vede in continuare de viața și pare ca nu sufera deloc dupa fosta lui soție.Paparazzii CANCAN l-au surprins pe Andrei Neacșu, pe litoralul romanesc, alaturi de o bruneta, care ar fi noua iubita a omului de afaceri.…